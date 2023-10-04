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Сегодня, 12:06

Тарпищев считает, что Медведев не будет фаворитом в финале турнира в Пекине

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева против итальянца Янника Синнера в финале турнира ATP 500 в Пекине.

«Нельзя сказать, что Даня будет фаворитом в финале. Он, конечно, хорошо играет на «харде», но корт достаточно медленный. Покрытие — что-то среднее между землей и «хардом». Поэтому преимущество в розыгрыше будет у соперника. Но Медведев сможет побороться», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Матч между Медведевым и Синнером пройдет в среду, 4 октября, начало запланировано на 14:30 мск.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
Янник Синнер
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