Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Торонто
01:09
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге одиночного разряда турнира ATP в Торонто обыграл теннисиста из Казахстана Александра Бублика (4:6, 6:3, 6:4).
В третьем круге Медведев сыграет с победителем встречи Джеймс Дакуорт (Австралия, Q) — Янник Синнер (Италия, 16).
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Александр Бублик (Казахстан) — 4:6, 6:3, 6:4
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