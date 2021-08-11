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Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Торонто

01:09
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге одиночного разряда турнира ATP в Торонто обыграл теннисиста из Казахстана Александра Бублика (4:6, 6:3, 6:4).

В третьем круге Медведев сыграет с победителем встречи Джеймс Дакуорт (Австралия, Q) — Янник Синнер (Италия, 16).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Александр Бублик (Казахстан) — 4:6, 6:3, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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