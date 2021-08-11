Чилич проиграл Рууду, Циципас обыграл Умбера в Торонто
06:05
Грек Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Торонто. В трех сетах он переиграл француза Уго Умбера — 6:3, 6:7 (13:15), 6:1.
Следующим соперником Циципаса будет победитель матча Аслан Карацев (Россия) — Карен Хачанов (Россия).
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:3, 3:6, 6:3
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Уго Умбер (Франция) — 6:3, 6:7 (13:15), 6:1
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