Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Теннис   //    ATP

Чилич проиграл Рууду, Циципас обыграл Умбера в Торонто

06:05

Грек Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Торонто. В трех сетах он переиграл француза Уго Умбера — 6:3, 6:7 (13:15), 6:1.

Следующим соперником Циципаса будет победитель матча Аслан Карацев (Россия) — Карен Хачанов (Россия).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:3, 3:6, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Уго Умбер (Франция) — 6:3, 6:7 (13:15), 6:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Хочу выяснить, действительно ли она женщина». Странная атлетка из Намибии снова в центре скандала
Летальность нового выявленного в Нью-Йорке штамма составила 82%
Заподозренный в угоне авто петербуржец умер не от испуга!
Тело студентки МГУ с пакетом на голове обнаружили в квартире
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд