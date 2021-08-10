Кубот и Мело вышли во второй круг турнира в Торонто, где встретятся с Карацевым и Лайовичем

Поляк Лукаш Кубот с бразильцем Марселу Мело выиграли у пары Хуберт Хуркач/Янник Синнер (Польша/Италия) (7:5, 6:4) на турнире ATP в Торонто.

В следующем круге они сыграют с россиянином Асланом Карацевым и сербом Душаном Лайовичем.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Лукаш Кубот/Марселу Мело (Польша/Бразилия, 5) — Хуберт Хуркач/Янник Синнер (Польша/Италия) — 7:5, 6:4