«Вперед». Медведев опубликовал пост после выхода в полуфинал на Мальорке
09:30
Российский теннисист Даниил Медведев в своем Instagram выложил пост после выхода в полуфинал турнира на Мальорке (Испания).
«Let's go», — написал Медведев, а затем по-русски добавил «Вперед».
В четвертьфинале спортсмен обыграл Каспера Рууда со счетом 7:5, 6:1. В полуфинале соперником Медведева станет испанец Пабло Карреньо Буста.
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