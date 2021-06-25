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«Вперед». Медведев опубликовал пост после выхода в полуфинал на Мальорке

09:30
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Российский теннисист Даниил Медведев в своем Instagram выложил пост после выхода в полуфинал турнира на Мальорке (Испания).

«Let's go», — написал Медведев, а затем по-русски добавил «Вперед».

В четвертьфинале спортсмен обыграл Каспера Рууда со счетом 7:5, 6:1. В полуфинале соперником Медведева станет испанец Пабло Карреньо Буста.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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