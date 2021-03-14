Даниил Медведев выиграл турнир в Марселе

Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира в Марселе. В финале он в трех сетах обыграл француза Пьера-Юга Эрбера — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Это 10-я победа россиянина на турнирах ATP.

В понедельник, 15 марта, Медведев станет второй ракеткой мира.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 334 240 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4