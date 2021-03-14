Медведев оскорбил судью финала турнира в Марселе: «Ты что, тупой?»

Российский теннисист Даниил Медведев нецензурно высказался в адрес судьи финала турнира в Марселе.

В начале третьего сета арбитр решил, что Медведев не попал в корт (на турнире нет системы Hawk-Eye). После этого Даниил крикнул: «Я не мог промахнуться. ***, невозможно играть. Ты что, тупой? Как можно это не увидеть?»

Российский теннисист стал чемпионом турнира в Марселе. В финале Медведев победил француза Пьера-Юге Эрбера со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.