Карацев обыграл белоруса Герасимова и вышел во второй круг турнира в Дубае
17:26
Российский теннисист Аслан Карацев был сильнее Егора Герасимова в первом круге турнира ATP в Дубае.
Карацев, получивший от организаторов wild card, был сильнее в обоих сетах со счетом 6:4. Общее время матча составило 1 час 56 минут.
Следующим соперником россиянина на турнире будет британец Даниэль Эванс, получивший 12-й номер посева.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 897 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия, WC) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:4, 6:4
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