Карацев обыграл белоруса Герасимова и вышел во второй круг турнира в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев был сильнее Егора Герасимова в первом круге турнира ATP в Дубае.

Карацев, получивший от организаторов wild card, был сильнее в обоих сетах со счетом 6:4. Общее время матча составило 1 час 56 минут.

Следующим соперником россиянина на турнире будет британец Даниэль Эванс, получивший 12-й номер посева.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 897 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия, WC) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:4, 6:4