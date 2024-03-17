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17 марта, 04:50

Алькарас победил Синнера и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинале спортсмен обыграл итальянца Янника Синнера в трех сетах — 1:6, 6:3, 6:2. Матч прерывали на несколько часов из-за дождя.

В финале турнира Алькарас встретится с победителем матча Томми Пол (США, 17) — Даниил Медведев (Россия, 4).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Янник Синнер (Италия, 3) — 1:6, 6:3, 6:2

Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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