Алькарас победил Синнера и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).
В полуфинале спортсмен обыграл итальянца Янника Синнера в трех сетах — 1:6, 6:3, 6:2. Матч прерывали на несколько часов из-за дождя.
В финале турнира Алькарас встретится с победителем матча Томми Пол (США, 17) — Даниил Медведев (Россия, 4).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Янник Синнер (Италия, 3) — 1:6, 6:3, 6:2
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