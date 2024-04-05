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Сегодня, 09:20

Даниил Медведев: «Мое плечо чувствует себя все лучше и лучше»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером рассказал о том, как обстоят дела в его травмированным плечом. Во время «мастерса» в Индиан-Уэллсе многие болельщики обратили внимание на то, что лидер нашего тенниса стал выполнять первую подачу менее уверенно чем раньше. Тенденция продолжилась и на «мастерсе» в Майами.

— Во время последнего турнира в Майами у вас уменьшилась сила подачи. Все ли в порядке с плечом?

— Все отлично! Наоборот, плечо чувствует себя все лучше и лучше, потому что раньше оно действительно немного болело. В том числе из-за этого я пропустил турниры в Дохе и Роттердаме. В Майами же мячи из-за влажности пушатся. Поэтому, когда они новые, все нормально — а когда мячи стареют, то слабеют. Отсюда слабеет и подача.

Даниил Медведев. Даниил Медведев: «Переживал трагедию в «Крокусе», выходя на корт и в кругу семьи. Соцсети не есть жизнь»

Теннис
Даниил Медведев
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