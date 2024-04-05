Дядя Надаля рассказал о проблемах теннисиста, которые мешают ему вернуться в строй

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал отказ 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» от участия в «мастерсе» в Монте-Карло, который пройдет с 7 по 14 апреля.

«Он испытывает физические трудности, особенно во время подачи. Во всем остальном у него нет никаких проблем во время тренировок. Либо ты выкладываешься на все 100, либо лучше не участвовать. Я не знаю, выступит ли он на турнирах в Барселоне и Мадриде. Когда мы видимся, я интересуюсь, как у него дела, но не спрашиваю о его планах. Я надеюсь, что он сможет сыграть, потому что ему необходимо хорошо показать себя на «Ролан Гаррос», — приводит слова Тони Надаля EFE.

Также он отметил, что нельзя исключать испанца из числа фаворитов Олимпиады в Париже.

«Если ему удастся восстановиться и он будет здоров, я думаю, он сможет выиграть медаль в Париже. Сложно, конечно, но исключать его из числа фаворитов нельзя», — добавил специалист.

В этом сезоне 37-летний испанец выступил только в турнире в Брисбене, где в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».