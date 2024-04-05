Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:35

Дядя Надаля рассказал о проблемах теннисиста, которые мешают ему вернуться в строй

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал отказ 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» от участия в «мастерсе» в Монте-Карло, который пройдет с 7 по 14 апреля.

«Он испытывает физические трудности, особенно во время подачи. Во всем остальном у него нет никаких проблем во время тренировок. Либо ты выкладываешься на все 100, либо лучше не участвовать. Я не знаю, выступит ли он на турнирах в Барселоне и Мадриде. Когда мы видимся, я интересуюсь, как у него дела, но не спрашиваю о его планах. Я надеюсь, что он сможет сыграть, потому что ему необходимо хорошо показать себя на «Ролан Гаррос», — приводит слова Тони Надаля EFE.

Также он отметил, что нельзя исключать испанца из числа фаворитов Олимпиады в Париже.

«Если ему удастся восстановиться и он будет здоров, я думаю, он сможет выиграть медаль в Париже. Сложно, конечно, но исключать его из числа фаворитов нельзя», — добавил специалист.

В этом сезоне 37-летний испанец выступил только в турнире в Брисбене, где в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».

Теннис
Рафаэль Надаль
1
0
Читайте также
Биография Вероники Кудерметовой: жизнь и карьера российской теннисистки
Бивол заявил, что контракт на бой с Бетербиевым еще не подписан
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Ученик Емельяненко отстоял честь тренера. Что произошло в бою Валентин Молдавский - Анте Делия, закончившимся за две минуты
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев: «Мое плечо чувствует себя все лучше и лучше»

Хуркач вышел в полуфинал турнира в Эшториле
Новости
RSS RSS
Все новости