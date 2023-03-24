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Медведев: «Если легко проиграю Алькарасу два матча подряд, то нужно будет что-то менять»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев ответил, готов ли менять тактику против испанца Карлоса Алькараса.

Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе (3:6, 2:6).

«Возможно, я буду играть менее глубоко, но не уверен. Конечно, если я проиграю два матча подряд, причем оба легко, то нужно будет что-то менять. Но одного матча недостаточно. Нужно подождать матч на более быстром корте, чтобы посмотреть, сработает ли моя позиция, когда мяч летит быстрее и у соперника меньше времени на серв-энд-воллей и игру с задней линии.

Во время матча был момент, когда я пытался играть агрессивнее и ближе к задней линии. Но в этих геймах он подавал бомбы, так что это мне не помогло. И менять что-то во время матча не так просто», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Во втором круге «Мастерса» в Майами Медведев сыграет против испанца Роберто Карбальеса Баэны.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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