Котов и Сафиуллин проиграли в первом круге турнира в Майами
Российский теннисист Павел Котов не смог пробиться во второй круг турнира в Майами. В двух сетах он потерпел поражение от аргентинца Томаса Мартина Этчеверри — 2:6, 2:6.
Другой российский теннисист Роман Сафиуллин тоже не смог выйти во второй круг. В трех сетах он проиграл французу Грегуару Баррере — 4:6, 6:3, 3:6.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Павел Котов (Россия) — 6:2, 6:2
Грегуар Баррер (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 3:6, 6:3
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