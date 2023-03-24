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Сегодня, 05:42

Котов и Сафиуллин проиграли в первом круге турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Павел Котов не смог пробиться во второй круг турнира в Майами. В двух сетах он потерпел поражение от аргентинца Томаса Мартина Этчеверри — 2:6, 2:6.

Другой российский теннисист Роман Сафиуллин тоже не смог выйти во второй круг. В трех сетах он проиграл французу Грегуару Баррере — 4:6, 6:3, 3:6.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Павел Котов (Россия) — 6:2, 6:2

Грегуар Баррер (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 3:6, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/miami/2023/
Теннис
Роман Сафиуллин
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