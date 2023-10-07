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Сегодня, 09:08

Циципас вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас обыграл австралийца Ринки Хидзикату во втором круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 22 минуты.

Соперником 6-й ракетки мира в третьем круге станет победитель встречи Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Уго Умбер (Франция, 32).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — 6:4, 6:2

Теннис
Стефанос Циципас
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