Циципас вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае
Грек Стефанос Циципас обыграл австралийца Ринки Хидзикату во втором круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 22 минуты.
Соперником 6-й ракетки мира в третьем круге станет победитель встречи Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Уго Умбер (Франция, 32).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — 6:4, 6:2
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