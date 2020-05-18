Даниил Медведев: «Иногда, как часто многим русским кажется, что против меня весь мир»

Даниил Медведев провел прямой эфир в Instagram с Кареном Хачановым. Первая ракетка России рассказао о вспышках агрессии на корте. На US Open-2019 он конфликтовал с болельщиками.

— Иногда переклинивает: как часто многим русским, мне может казаться, что против меня весь мир, — сказал Медведев. — Хотя я понимаю, что это совсем не так. За многие моменты, когда выходил из себя, мне бывало стыдно. За игру почти никогда. Иногда после матча хочется понять, почему так происходит, стараешься над этим работать, но не всегда получается. За это бывает стыдно.