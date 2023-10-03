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Сегодня, 15:55

Медведев — Зверев: видеообзор матча 1/2 финала турнира в Пекине

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца российского происхождения Александра Зверева в полуфинале турнира ATP в Пекине (Китай).

Медведев победил в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час и 26 минут. Россиянин сделал восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку, реализовав два из четырех брейк-пойнтов. У Зверева одна подача навылет, одна двойная ошибка и четыре нереализованных брейк-пойнта.

В финале турнира в Пекине Медведев встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Игра Алькараса и Синнера состоится во вторник, 3 октября. Ориентировочное время начала встречи — 16.00 (мск).

Медведев вышел во второй финал подряд — 10 сентября он уступил Новаку Джоковичу (3:6, 6:7 (5:7), 3:6) в финале турнира «Большого шлема» US Open.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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