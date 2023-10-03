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Сегодня, 15:16

Медведев обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Пекине

Алина Савинова
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах обыграл немца Александра Зверева в полуфинале турнира в Пекине — 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Россиянин 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Зверева 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

В финале турнира в Пекине 27-летний Медведев встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Синнер (Италия, 6).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Зверев (Германия, 8) — 6:4, 6:3

Теннис
Даниил Медведев
46
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