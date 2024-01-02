Циципас рассказал о своем состоянии здоровья

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своем состоянии здоровья. Сегодня, 2 января, его заменили в одиночке United Cup, но он вышел в миксте. Греция проиграла Чили с общим счетом 1:2.

«Сейчас мне гораздо лучше, чем месяц назад. Я не был на 100 процентов уверен, что получится сыграть на United Cup. Не задумывался об этом, когда планировал возвращение. В конце года у меня был тяжелый период. Дела шли не очень хорошо», — заявил теннисист на пресс-конференции.

Он отметил, что сегодня чувствовал себя отлично и завтра сыграет в одиночке и миксте.