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Сегодня, 11:28

Циципас рассказал о своем состоянии здоровья

Виктория Кравченко
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своем состоянии здоровья. Сегодня, 2 января, его заменили в одиночке United Cup, но он вышел в миксте. Греция проиграла Чили с общим счетом 1:2.

«Сейчас мне гораздо лучше, чем месяц назад. Я не был на 100 процентов уверен, что получится сыграть на United Cup. Не задумывался об этом, когда планировал возвращение. В конце года у меня был тяжелый период. Дела шли не очень хорошо», — заявил теннисист на пресс-конференции.

Он отметил, что сегодня чувствовал себя отлично и завтра сыграет в одиночке и миксте.

Стефанос Циципас
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