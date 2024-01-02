Янчук заявил, что Рублев сможет добиться больших побед в 2024 году

Тренер России Виктор Янчук считает, что у теннисиста Андрея Рублева достаточно мастерства и мотивации для побед в 2024 году.

«Рублев здорово играл в прошлом году, видно, что он прибавил в стабильности, стал играть более надежно, и не случайно он закончил год в первой пятерке мирового рейтинга. В прошлом году он впервые выиграл «мастерс» в одиночке и в паре, и я думаю, что в этом он тоже сможет одержать большие победы. У него для этого есть все: и мастерство, и мотивация, и опыт. Я считаю, что ему пора подниматься и в рейтинге, и в достижениях», — сказал Янчук ТАСС.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.