Чесноков считает, что в матче между Рублевым и Циципасом нет фаворита

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира в Мадриде.

«У них простых матчей не бывает. Я думаю, что исход встречи будет зависеть от одной или двух ошибок. Циципас сейчас находится в хорошей форме, но и Рублев набирает обороты. Думаю, у них будет очень хороший зрелищный матч, игроки должны показать свои лучшие стороны. Я считаю, что шансы на победу игроков равны, 50 на 50», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч 1/4 турнира в Мадриде между Циципасом и Рублевым пройдет сегодня, 6 мая. Турнир в Мадриде относится к категории «Мастерс».

В третьем круге греческий теннисист победил Григора Димитрова из Болгарии (6:3, 6:4), а россиянин обыграл британца Дэниэла Эванса (7:6 (9:7), 7:5).