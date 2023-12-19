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Сегодня, 11:38

Циципас почтил память дедушки — экс-футболиста сборной СССР Сергея Сальникова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас почтил память своего дедушки — олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по футболу Сергея Сальникова.

«Мы чтим вечное наследие Сергея Сальникова. Его следы на футбольном поле — это история о мужестве, славе и самой красивой игре», — написал Циципас в соцсети X.

Циципас является сыном советской, а затем греческой теннисистки Юлии Сальниковой. Отец Стефаноса — грек Апостолос Циципас. 25-летний теннисист владеет греческим, русским и английским языками.

Сергей Сальников ушел из жизни в 1984 году в возрасте 58 лет. Он был игроком сборной СССР, в составе которой выиграл Олимпиаду-1956, а на клубом уровне выступал за «Спартак», «Зенит» и «Динамо».

Сергей Сальников
Стефанос Циципас
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