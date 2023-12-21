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Сегодня, 15:23

Медведев назвал лучших российских спортсменов в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал лучших российских спортсменов в 2023 году.

«Лучшие спортсмены? Даниил Медведев и Евгения Чикунова. Почему они? За выдающиеся спортивные результаты, стойкость духа, проявленный характер и примеры для подражания», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

На итоговом чемпионате ATP в 2023 году Даниил Медведев дошел до полуфинала, проиграв итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 7:6, 1:6). В сезоне 2023 года у Медведева 5 побед на турнирах ATP. Медведев располагается на 3-й строчке рейтинга ATP.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/medvedev-nazval-luchshikh-rossiyskikh-sportsmenov-v-2023-godu
Футбол
Даниил Медведев
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