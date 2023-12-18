Рублев объяснил свое эмоциональное поведение в выставочном матче с Руне

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что стало причиной его нервного срыва во время выставочного матча против датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счетом 20:11, 12:11, 16:11 в пользу восьмой ракетки мира.

После второй четверти россиянин махал пальцами перед глазами у судьи, ругая при этом арбитров и организаторов. Он заявил, что на просьбу взять карточку на три очка судья дал ее Руне, а не ему. Поняв это, Рублев попросил проверить данный эпизод.

«Вышел очень эмоциональный момент. Безусловно, я должен был отреагировать немного иначе, но тогда я был разочарован. Когда ты борешься за каждое очко в длинных розыгрышах в очень напряженном матче, у тебя повышается пульс и иногда происходит такое. Вся моя работа в итоге ничего не стоила. Моя реакция была неприемлемой, я понимаю. Но что вышло, то вышло», — цитирует Рублева tennismajors.com.

26-летний теннисист располагается на пятой позиции в мировом рейтинге. В сезоне-2023 он одержал 56 побед и потерпел 26 поражений.