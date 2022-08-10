Чесноков — о матче Медведева с Кирьосом: «После игры можно будет говорить о возможностях Даниила на US Open»

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча второго круга «Мастерса» в Монреале, в котором Даниил Медведев сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

«От Ника можно ожидать все что угодно. Кирьос — игрок, который обыгрывал всех теннисистов в мире, прошелся по всем именам. Он обыгрывал Даниила. Не важно, в какой форме находится Кирьос, потому что он всегда опасен для любого игрока. Он может проигрывать, а потом сделать что-то неожиданное, что сломает игрока напрочь. Это будет очень сложный матч для Даниила. Матч будет очень интересным. После него можно будет говорить о возможностях Даниила на US Open», — сказал Чесноков «СЭ».

Медведев является действующим победителем турнира в Монреале.

Медведев на прошедшей неделе выиграл турнир в Лос-Кабосе (Мексика), одолев в финале британца Кэмерона Норри (7:5, 6:0). Также 26-летний россиянин является действующим победителем турнира в Монреале.