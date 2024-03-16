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16 марта, 01:44

Колхоф и Мектич выиграл турнир в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голландец Весли Колхоф и хорват Никола Мектич одержали победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В двух сетах они переиграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Весли Колхоф/Никола Мектич (Нидерланды/Хорватия) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 5) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)

Теннис
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