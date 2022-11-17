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Сегодня, 14:36

Алькарас признался, за кого болеет на Итоговом турнире в Турине

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас ответил на вопрос, следит ли он за Итоговым турниром ATP.

«Конечно, я смотрел матчи, правда не все из них. Я смотрю турнир из дома. Мне всегда хочется наблюдать за отличными играми с высоким уровнем тенниса. Здесь можно увидеть отличные броски и розыгрыши. Мне нравится смотреть такие матчи. Конечно, раз Рафа здесь, я болею за него. Я болею за испанских игроков. Но также и за хороший теннис», — приводит пресс-служба официального сайта ATP слова 19-летнего испанца.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 13 по 20 ноября. Соотечественник Алькараса Рафаэль Надаль проиграл два матча подряд и занимает последнее, четвертое, место в «Зеленой группе».

Источник: https://www.nittoatpfinals.com/en/news/alcaraz-2022-year-end-no-1-ceremony
Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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