Чесноков считает, что у Медведева есть преимущество в матче с Ханфманном

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о предстоящем матче россиянина Даниила Медведева с немцем Янником Ханфманном в рамках 1/4 финала турнира в Риме.

«Медведев играет с каждым матчем все лучше и лучше. Чтобы обескуражить игрока, как это делал Ханфманн в матче против Рублева, — не думаю, что Яннику это удастся против Медведева. У Даниила есть преимущество в матче с Ханфманном. Он должен выиграть», — приводит «Чемпионат» слова Чеснокова.

Игра между Медведевым и Ханфманном пройдет 18 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. В матче четвертого круга немец одержал победу над другим представителем России Андреем Рублевым.