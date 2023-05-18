Веснина — о матче Медведева с Ханфманном: «Легкой прогулки точно не будет, это кот в мешке»

Победительница трех турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина поделилась мыслями о матче россиянина Даниила Медведева с немцем Янником Ханфманном в рамках 1/4 финала «Мастерса» в Риме.

«Ханфманн обыграл Андрюшу Рублева — это такая сенсация. Очень атлетичный, сильный немец. У него мощные подачи с такой общей хорошей игрой. Даниилу будет непросто. Когда играешь с кем-то в первый раз, ты не знаешь соперника. Можно сказать, что это такой кот в мешке. Для Даниила будет звоночек, что немец обыграл Рублева. Нужно особым образом настраиваться на этого теннисиста и показывать с самого начала теннис высокого уровня. Легкой прогулки точно не будет», — приводит «Чемпионат» слова Весниной.

Игра между Медведевым и Ханфманном пройдет 18 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. В матче четвертого круга немец одержал победу над другим представителем России Андреем Рублевым.