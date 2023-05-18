Зверев: «Я на тысячу километров отстаю от топов»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал вылет с «Мастерса» в Риме.

Он проиграл россиянину Даниилу Медведеву в четвертом круге — 2:6, 6:7 (3:7). В прошлом году 26-летний немец дошел до полуфинала.

«У меня нет желания что-либо говорить, потому что я выбыл раньше, чем хотел. Я на тысячу километров отстаю от топов. Если ты один из них, то должен хотя бы раз кого-то обыграть, но у меня не получается. Сейчас я не могу далеко проходить на турнирах. Наверное, это мой худший теннис с 2015-го, 2016-го. На это есть свои причины. Я не разучился играть, но такова реальность на данный момент», — приводит слова Зверева DW.com.

Из-за вылета с турнира в Риме Зверев потеряет пять позиций в рейтинге АТР и станет 27-й ракеткой мира.

Соперником Медведева в 1/4 финала «Мастерса» в Риме станет немец Янник Ханфманн.