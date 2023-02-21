Чесноков считает, что теннисист Медведев может себе позволить проиграть на турнире в Дохе

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что Даниил Медведев может позволить себе проиграть на старте турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе после победы в Роттердаме.

«В Дохе у Медведева могут возникнуть некоторые сложности. В Роттердаме была зима, играли в зале, а в Дохе жара и лето, сложно сказать, насколько он сможет перестроиться. Даниил может проиграть на старте, это совершенно не важно, так как уже ни у кого не вызывает сомнений, что он игрок топ-10. Если проиграет, ничего страшного не случится, после такого турнира, где он показал, что обладает колоссальными игровыми возможностями, может себе позволить. Ему в любом случае нужно почувствовать пространство, мячи, жару. Это поможет лучше подготовиться к турнирам американской серии. Но я думаю, что он все-таки выиграет в первом матче», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

19 февраля Медведев стал победителем турнира в Роттердаме. Россиянин также заявлен на турнир в Дохе, где в среду сыграет матч второго круга против британца Лиама Броуди.