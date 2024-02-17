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Чесноков считает, что Рублев много ошибался в матче с де Минауром

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Андрей Рублева от австралийца Алекса Де Минаура (6:7 (5:7), 6:4, 3:6) в четвертьфинале турнира в Роттердаме.

«Я говорил перед матчем, что Рублев фаворит, но выиграть у него не получилось, — цитирует Чеснокова ТАСС. — Матч был очень хорошим, я думаю, зрители остались довольны, интрига сохранялась до самого конца. Мне кажется, что Андрей делал много невынужденных ошибок, особенно в решающие моменты. В этом матче все решили один-два розыгрыша».

В полуфинале турнира Де Минаур сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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