Чесноков считает, что Рублев много ошибался в матче с де Минауром

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Андрей Рублева от австралийца Алекса Де Минаура (6:7 (5:7), 6:4, 3:6) в четвертьфинале турнира в Роттердаме.

«Я говорил перед матчем, что Рублев фаворит, но выиграть у него не получилось, — цитирует Чеснокова ТАСС. — Матч был очень хорошим, я думаю, зрители остались довольны, интрига сохранялась до самого конца. Мне кажется, что Андрей делал много невынужденных ошибок, особенно в решающие моменты. В этом матче все решили один-два розыгрыша».

В полуфинале турнира Де Минаур сыграет с болгарином Григором Димитровым.