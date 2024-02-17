Фритц сыграет с Гироном в полуфинале турнира в Делрэй-Бич
Американец Тэйлор Фритц вышел в полуфинал турнира в ДелРэй-Бич. В двух сетах он обыграл австралийца Ринки Хидзикату — 6:3, 6:3.
Слудеющим соперником Фритца будет его соотечественник Маркос Гирон, который обыграл Патрика Кипсона — 6:4, 6:4.
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тэйлор Фритц (США, 1) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:3, 6:3
Маркос Гирон (США) — Патрик Кипсон (США, WC) — 6:4, 6:4
Новости