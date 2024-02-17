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Сегодня, 05:45

Фритц сыграет с Гироном в полуфинале турнира в Делрэй-Бич

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американец Тэйлор Фритц вышел в полуфинал турнира в ДелРэй-Бич. В двух сетах он обыграл австралийца Ринки Хидзикату — 6:3, 6:3.

Слудеющим соперником Фритца будет его соотечественник Маркос Гирон, который обыграл Патрика Кипсона — 6:4, 6:4.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 1) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:3, 6:3

Маркос Гирон (США) — Патрик Кипсон (США, WC) — 6:4, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/delray/2024/
Теннис
Тэйлор Фритц
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