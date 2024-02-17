Фритц сыграет с Гироном в полуфинале турнира в Делрэй-Бич

Американец Тэйлор Фритц вышел в полуфинал турнира в ДелРэй-Бич. В двух сетах он обыграл австралийца Ринки Хидзикату — 6:3, 6:3.

Слудеющим соперником Фритца будет его соотечественник Маркос Гирон, который обыграл Патрика Кипсона — 6:4, 6:4.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 1) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:3, 6:3

Маркос Гирон (США) — Патрик Кипсон (США, WC) — 6:4, 6:4