Чесноков считает, что Медведеву будет тяжело в полуфинале Итогового турнира

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о шансах на успех россиянина Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP-2023.

«Как я оцениваю? Я же не знаю, против кого он будет играть. Сегодня он еще должен сыграть матч групповой стадии. В любом случае, его соперником будет или Джокович, или Синнер. Последний раз Синнеру он проиграл дважды. И Синнер у себя играет дома, и здесь у показал очень хороший результат уже. Он выиграл три матча. Я думаю, что против Синнера Медведеву будет тяжело. Также будет тяжело против Джоковича, потому что ну все-таки он номер один и, я так смотрю, как бы Джокович не играл, но он играет до конца и борется за каждый мяч. Против него будет тоже крайне тяжело играть», — цитирует Чеснокова «Спорт День за Днем».

Медведев досрочно обеспечил себе выход из группы после победы над немцем Александром Зверевым. В пятницу, 17 ноября, определится соперник россиянина по полуфиналу Итогового турнира ATP.