Алькарас выиграл первый сет в матче с Медведевым на Итоговом турнире ATP

Испанский теннисист Карлос Алькарас взял первый сет в матче Итогового турнира с россиянином Даниилом Медведевым — 6:4. Спортсмены провели на корте 41 минуту.

2-я ракетка мира Алькарас 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету 3-й ракетки мира Медведева 1 эйс, 1 двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

У испанца 6 невынужденных ошибок в первом сете, у россиянина — 1.