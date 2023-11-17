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Сегодня, 17:21

Алькарас выиграл первый сет в матче с Медведевым на Итоговом турнире ATP

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас взял первый сет в матче Итогового турнира с россиянином Даниилом Медведевым — 6:4. Спортсмены провели на корте 41 минуту.

2-я ракетка мира Алькарас 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету 3-й ракетки мира Медведева 1 эйс, 1 двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

У испанца 6 невынужденных ошибок в первом сете, у россиянина — 1.

Даниил Медведев&nbsp;&mdash; Карлос Алькарас. Медведев — Алькарас: Даниил проиграл первый сет. Онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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