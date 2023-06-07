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Сегодня, 20:14

Чесноков прокомментировал попадание трех россиян в топ-10 рейтинга ATP

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что отечественный теннис находится на подъеме.

По итогам «Ролан Гаррос» три представителя России попадут в первую десятку рейтинга ATP.

«Это не впервые. У девочек было однажды пять россиянок, которые вошли в десятку. Наверное, все-таки это подъем в мужском теннисе для России, когда три игрока находятся в десятке», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В топ-10 рейтинга АТР вернется россиянин Карен Хачанов. Его соотечественники Даниил Медведев и Андрей Рублев на данный момент занимают второе и седьмое места в рейтинге соответственно.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10923275-chesnokov-o-popadanii-treh-rossiyan-v-top-10-rejtinga-atp-rossijskij-tennis-perezhivaet-podem.html
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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