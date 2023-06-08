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Сегодня, 09:43

Медведев и Касаткина заявились на турнир в Вашингтоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первые ракетки России Даниил Медведев и Дарья Касаткина вошли в число участников турнира в Вашингтоне, сообщается на сайте соревнований.

На мужских соревнованиях ATP 500 выступят, помимо Медведева: Тэйлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим, Фрэнсис Тиафо, Ник Кирьос, Григор Димитров, Энди Маррей, Гаэль Монфис.

На женском турнире сыграют Касаткина, ей предстоит защищать трофей, а также Джессика Пегула, Каролин Гарсия, Кори Гофф, Виктория Азаренко, Слоан Стивенс и Элина Свитолина.

Турнир в Вашингтоне пройдет с 29 июля по 6 августа. Он станет единственным комбинированным теннисным турниром категории ATP/WTA 500 в мире.

Теннис
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
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