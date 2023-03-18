Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

18 марта, 02:54

Чесноков: «Давидович-Фокина не удалось выиграть чемпионат России»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Алехандро Давидович-Фокина в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Там был счет 4:3 и 0:40 на подаче Медведева. Но там испанец сделал две невынужденные ошибки, и сказать, что Даниилу было сложно отыграть эти 0:40, я не могу. Все-таки все было достаточно комфортно. И в последних двух геймах в матче было достаточно много невынужденных ошибок со стороны испанца. Можно сказать, что Давидович-Фокина не удалось выиграть чемпионат России, и это меня обрадовало. Он обыграл Хачанова, был шанс выиграть у Медведева. Правда, с Рублевым Алехандро не играл», — цитирует «Газета.Ru» Чеснокова.

В полуфинале турнира Медведев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Матч состоится в субботу, 18 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/17/19994863.shtml?updated
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
1
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков назвал лучший матч Медведева в Индиан-Уэллс

Джокович снялся с турнира в Майами
Новости
RSS RSS
Все новости