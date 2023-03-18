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18 марта, 04:10

Джокович снялся с турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Первая ракетка мира Новак Джокович пропустит турнир ATP в Майами, сообщает Entry List Updates.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» не получил разрешения на въезд в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19, поэтому не сможет сыграть на Miami Open presented by Itau.

Ранее по аналогичной причине Джокович пропустил турнир BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Турнир Miami Open presented by Itau с общим призовым фондом 8,8 миллиона долларов пройдет с 22 марта по 2 апреля.

Теннис
Новак Джокович
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