Джокович снялся с турнира в Майами

Первая ракетка мира Новак Джокович пропустит турнир ATP в Майами, сообщает Entry List Updates.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» не получил разрешения на въезд в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19, поэтому не сможет сыграть на Miami Open presented by Itau.

Ранее по аналогичной причине Джокович пропустил турнир BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Турнир Miami Open presented by Itau с общим призовым фондом 8,8 миллиона долларов пройдет с 22 марта по 2 апреля.