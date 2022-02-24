Шаповалов вышел в полуфинал турнира в Дубае, где сыграет с Веселы

Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл Рикардаса Беранкиса из Латвии в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дубае.

Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

В полуфинале канадец сыграет с чехом Иржи Веселы, который ранее обыграл Новака Джоковича. Матч пройдет в пятницу, 25 февраля, начало — в 18:00 мск.

Шаповалов занимает 14-е место в рейтинге ATP, Беранкис находится на 99-й позиции, а Веселы на 123-й.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Денис Шаповалов (Канада, 6) — Рикардас Беранкис (Литва, Q) — 7:6 (7:4), 6:3