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Сегодня, 23:07

Шаповалов вышел в полуфинал турнира в Дубае, где сыграет с Веселы

Анна Горшкова
Корреспондент

Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл Рикардаса Беранкиса из Латвии в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дубае.

Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

В полуфинале канадец сыграет с чехом Иржи Веселы, который ранее обыграл Новака Джоковича. Матч пройдет в пятницу, 25 февраля, начало — в 18:00 мск.

Шаповалов занимает 14-е место в рейтинге ATP, Беранкис находится на 99-й позиции, а Веселы на 123-й.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Денис Шаповалов (Канада, 6) — Рикардас Беранкис (Литва, Q) — 7:6 (7:4), 6:3

Теннис
Денис Шаповалов
Иржи Веселый
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