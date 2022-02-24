Шаповалов вышел в полуфинал турнира в Дубае, где сыграет с Веселы
Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл Рикардаса Беранкиса из Латвии в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дубае.
Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3.
В полуфинале канадец сыграет с чехом Иржи Веселы, который ранее обыграл Новака Джоковича. Матч пройдет в пятницу, 25 февраля, начало — в 18:00 мск.
Шаповалов занимает 14-е место в рейтинге ATP, Беранкис находится на 99-й позиции, а Веселы на 123-й.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Денис Шаповалов (Канада, 6) — Рикардас Беранкис (Литва, Q) — 7:6 (7:4), 6:3
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