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Чорич обыграл Нишикори и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

00:42
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Хорват Борна Чорич одержал победу в 1/4 финала турнира в Роттердаме. В двухе сетах он переиграл японца Кеи Нишикори.

В полуфинале Чорич сыграет с победителем матча Томми Пол — Мартон Фучович.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Борна Чорич (Хорватия) — Кеи Нишикори (Япония) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)

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