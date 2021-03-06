Чорич обыграл Нишикори и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
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Хорват Борна Чорич одержал победу в 1/4 финала турнира в Роттердаме. В двухе сетах он переиграл японца Кеи Нишикори.
В полуфинале Чорич сыграет с победителем матча Томми Пол — Мартон Фучович.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 980 580 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Борна Чорич (Хорватия) — Кеи Нишикори (Япония) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)
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