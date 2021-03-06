Чорич обыграл Нишикори и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Хорват Борна Чорич одержал победу в 1/4 финала турнира в Роттердаме. В двухе сетах он переиграл японца Кеи Нишикори.

В полуфинале Чорич сыграет с победителем матча Томми Пол — Мартон Фучович.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Борна Чорич (Хорватия) — Кеи Нишикори (Япония) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)