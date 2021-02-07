Экс-пятая ракетка мира, а ныне спортивный комментатор Анна Чакветадзе прокомментировала победу сборной России по теннису на ATP Cup 2021.

«Ребята выиграли без каких-то проблем, хотя ожидалась борьба, потому что итальянцы были очень непредсказуемыми. Берреттини очень хорошо выглядел на турнире, Фоньини то лучше, то хуже, но он все равно парень непредсказуемый».

Также Чакветадзе подчеркнула, что на командном турнире меньше давления, потому что это все-таки более развлекательный формат: вроде бы соревнования, но в то же время все понимают, что ответственность на таких турнирах не столько высока. Она добавила, что на предстоящем Australian Open будет больше нервов.

«Поздравляю нашу сборную, большие молодцы. На самом деле, ожидаемый результат, что они вошли в финал, но были сомнения по поводу победы. Но все-таки они смогли проявить свой класс, свой характер и высокий уровень игры и буквально разнесли сборную Италии», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Сегодня, 7 февраля, Андрей Рублев и Даниил Медведев обеспечили досрочную победу сборной России на Кубке ATP, обыграв в два сета итальянцев Фабио Фоньини и Маттео Берреттини.

(Екатерина Звенигородская)