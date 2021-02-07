Рублев объяснил празднование Медведева после победы в финале ATP Cup

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил празднование партнера по сборной Даниила Медведева после победы в финале ATP Cup над Маттео Берреттини.

«Празднование Медведева после победы? Фишка была в другом. Он засмеялся, потому что мы отпраздновали так, как он празднует. Был счет 5:2 и 30:0, если бы он выиграл очко, мы бы вскочили и закричали «камон!». Или матчбол, он выигрывает очко — и у нас просто серьезные лица. Никто не говорит ни слова и не шевелится. Мы решили сделать реакцию на его победу в его стиле, Дане понравилось, поэтому он улыбался. Странно, что нас в этот момент не засняли», — цитирует «Матч ТВ» Рублева.

Сегодня, 7 февраля, Андрей Рублев и Даниил Медведев обеспечили досрочную победу сборной России на Кубке ATP, обыграв в два сета итальянцев Фабио Фоньини и Маттео Берреттини.