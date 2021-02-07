Чесноков прокомментировал победу сборной России по теннису на ATP Cup

Российский теннисист Андрей Чесноков в беседе с «СЭ» прокомментировал победу сборной России в финале командного турнира Кубка ATP 2021.

«Ребята — молодцы, примите мои поздравления. Но лично для меня важно, чтобы они подошли в хорошей форме к Australian Open. Для них это более важно, чем ATP Cup.

Я был бы очень рад увидеть их в финале или полуфинале уже именно на Open, тем более, что у них на это есть все шансы и возможности", — сказал Чесноков «СЭ».

7 февраля, Андрей Рублев и Даниил Медведев обеспечили досрочную победу сборной России в финале Кубка ATP, обыграв в два сета итальянцев Фабио Фоньини (6:1, 6:2) и Маттео Берреттини (6:4, 6:2).

(Елизавета Денисова)