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Пиетранжели: «Музетти лучший теннисист Италии. Он сыграл против Алькараса, как чемпион»

Пиетранжели назвал Музетти лучшим теннисистом Италии
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший итальянский теннисист Никола Пиетранжели поздравил своего соотечественника Лоренцо Музетти с победой на турнире в Гамбурге.

В воскресенье, 24 июля, 20 летний итальянец обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4.

«На мой взгляд, Музетти лучший теннисист Италии, — приводит слова Пиетранжели Tennis Head. — Лоренцо играет очень технично, меньше остальных полагается на силу и напоминает игроков моего времени. Это фантастика. Он напоминает мне нас, теннисистов из прошлого, и нет предела тому, чего он может добиться. Я позвонил Музетти и сказал, насколько впечатлен его игрой. Я сказал браво, наверное, раз десять. Он сыграл против Алькараса, как чемпион».

Источник: https://tennishead.net/lorenzo-musetti-has-no-limits-says-former-french-open-champion/
Теннис
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