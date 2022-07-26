Пиетранжели: «Музетти лучший теннисист Италии. Он сыграл против Алькараса, как чемпион»

Бывший итальянский теннисист Никола Пиетранжели поздравил своего соотечественника Лоренцо Музетти с победой на турнире в Гамбурге.

В воскресенье, 24 июля, 20 летний итальянец обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4.

«На мой взгляд, Музетти лучший теннисист Италии, — приводит слова Пиетранжели Tennis Head. — Лоренцо играет очень технично, меньше остальных полагается на силу и напоминает игроков моего времени. Это фантастика. Он напоминает мне нас, теннисистов из прошлого, и нет предела тому, чего он может добиться. Я позвонил Музетти и сказал, насколько впечатлен его игрой. Я сказал браво, наверное, раз десять. Он сыграл против Алькараса, как чемпион».