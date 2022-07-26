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Сегодня, 19:49

Офнер победил Гаске и вышел во второй круг турнира в Кицбюэле

Карен Саркисян
Корреспондент
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Австрийский теннисист Себастьян Офнер одержал победу над французом Ришаром Гаске в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Кицбюэле (Австрия).

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:5, 7:5 в пользу австрийца.

Таким образом, Офнер вышел во второй круг турнира, где встретится с победителем игры между россиянином Александром Шевченко и своим соотечественником Домиником Тимом.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Ришар Гаске (Франция, 10) — 1:6, 7:5, 7:5

Следующий соперник

Александр Шевченко (Россия, LL) — Доминик Тим (Австрия)

Теннис
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