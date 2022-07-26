Робредо высказался о борьбе Надаля и Джоковича за статус величайшего игрока в истории

Бывшая пятая ракетка мира Томми Робредо рассказал, что думает о сражении испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича за статус величайшего теннисиста в истории.

«Прямо сейчас я бы сказал, что борьба между Рафой и Новаком очень плотная. Зависит от того, считаем ли мы, что важнее всего ТБШ, или надо будет считать победы в Кубке Дэвиса, количество недель в ранге первой ракетки мира, другие факторы. Пока тяжело сказать, кто лучший в истории», — приводит слова Робредо Tennis Head.

36-летний Надаль выигрывал турниры «Большого шлема» 22 раза, на счету 35-летнего Джоковича — 21 выигрыш.

На счету сербского теннисиста 373 недели на первом месте рейтинга ATP, у испанца — 209.