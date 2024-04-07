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Сегодня, 19:45

Бублик в матче против Чорича дал сыграть девочке, подающей мячи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанский теннисист Александр Бублик в матче против хорвата Борны Чорича на турнире в Монте-Карло дал сыграть девочке, подающей мячи.

На 39-й минуте Бублик под овации болельщиков предложил подать болгерл подать мяч. Девочка не сумела перебить сетку.

Бублик уступил Чоричу в двух сетах (1:6, 1:6) и вылетел из турнира.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Борна Чорич (Хорватия) — Александр Бублик (Казахстан, 16) — 6:1, 6:1

Теннис
Александр Бублик
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