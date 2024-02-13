Бублик обыграл Чорича в первом круге турнира в Роттердаме

Казахстанский теннисист Александр Бублик в двух сетах обыграл представителя Хорватии Борну Чорича в первом круге турнира в Роттердаме — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

Счет в личных встречах стал 3:0 в пользу спортсмена из Казахстана. Последний раз Бублик и Чорич встречались в Монпелье 4 февраля 2024 года.

В следующем круге Бублик сыграет против канадца Милоша Раонича.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан, 8) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:3, 6:4