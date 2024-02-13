Бублик обыграл Чорича в первом круге турнира в Роттердаме
Казахстанский теннисист Александр Бублик в двух сетах обыграл представителя Хорватии Борну Чорича в первом круге турнира в Роттердаме — 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.
Счет в личных встречах стал 3:0 в пользу спортсмена из Казахстана. Последний раз Бублик и Чорич встречались в Монпелье 4 февраля 2024 года.
В следующем круге Бублик сыграет против канадца Милоша Раонича.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Призовой фонд 2 134 985 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан, 8) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:3, 6:4
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