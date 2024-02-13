Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:14

Бублик обыграл Чорича в первом круге турнира в Роттердаме

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Казахстанский теннисист Александр Бублик в двух сетах обыграл представителя Хорватии Борну Чорича в первом круге турнира в Роттердаме — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

Счет в личных встречах стал 3:0 в пользу спортсмена из Казахстана. Последний раз Бублик и Чорич встречались в Монпелье 4 февраля 2024 года.

В следующем круге Бублик сыграет против канадца Милоша Раонича.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан, 8) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:3, 6:4

Теннис
Александр Бублик
0
Читайте также
Легенда российского тенниса Кафельников отметит 50-летие
ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/25
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас: «Джокович и Синнер — соперники, которых хочу победить не только я, но и все остальные»

Синнер: «Победы создают сильные чувства, но они мимолетны»
Новости
RSS RSS
Все новости