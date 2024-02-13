Алькарас: «Джокович и Синнер — соперники, которых хочу победить не только я, но и все остальные»

Испанский теннисист Карлос Алькарас считает серба Новака Джоковича и итальянца Янника Синнера своими главными соперниками в туре.

«Джокович и Синнер — соперники, которых хочу победить не только я, но и все остальные. Они оба сейчас на вершине», — приводит Sportskeeda слова Алькараса.

При этом испанец признал, что любой соперник в туре может представлять серьезную угрозу в отдельный день.

«Любой соперник может усложнить ваш матч. В этом плане я много думаю о Звереве, потому что у него хорошая статистика в личных встречах со мной», — добавил теннисист.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023) и 12 турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент он занимает второе место в мировом рейтинге АТР.