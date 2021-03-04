«Спорт для недалеких». Теннисист Бублик разнес свой вид спорта

Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик эмоционально отреагировал на поражение во втором круге турнира в Роттердаме от Томми Пола. В одной из пауз в конце второго сета он выдал поток отборного мата.

Если привести слова Бублика без потока бранных слов, то их смысл таков: «Нет, ничего, блин. Спорт для недалеких, блин. Для совершенно недалеких. Не пойми что происходит на корте. Просто блин. Один неумный обыгрывает другого неумного, блин. Потом еще какая-то ерунда происходит».