«Спорт для недалеких». Теннисист Бублик разнес свой вид спорта
4 марта 2021, 23:56
Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик эмоционально отреагировал на поражение во втором круге турнира в Роттердаме от Томми Пола. В одной из пауз в конце второго сета он выдал поток отборного мата.
Если привести слова Бублика без потока бранных слов, то их смысл таков: «Нет, ничего, блин. Спорт для недалеких, блин. Для совершенно недалеких. Не пойми что происходит на корте. Просто блин. Один неумный обыгрывает другого неумного, блин. Потом еще какая-то ерунда происходит».
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